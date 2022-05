Scuola: Kaladich (Fidae), “partecipiamo a Fiera Didacta Italia perché l’innovazione è fondamentale”

Anche la Fidae, la Federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie, parteciperà all’edizione 2022 di Fiera Didacta Italia, la quinta edizione dell’appuntamento fieristico sull’innovazione nel mondo della scuola e rivolta a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia.

“Siamo molto contenti e orgogliosi di partecipare ad una delle fiere più importanti e prestigiose per quanto riguarda l’innovazione scolastica, un ambito a cui la Fidae tiene moltissimo e lo testimonia il fatto che dedichiamo molti dei nostri webinar di formazione a questo tema – ha dichiarato la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich. Oggi la scuola si trova di fronte ad un cambiamento epocale, la pandemia ha accelerato alcuni processi che erano già in essere e ne ha innescati altri per cui magari avremmo dovuto aspettare un decennio: è fondamentale per questo studiare e formarsi per poter cogliere al meglio queste sfide e restituire una scuola a misura dei nostri ragazzi”.

La Fiera Didacta si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza Da Basso, dal 22 al 24 maggio e la Fidae accoglierà i visitatori presso il piano terra dello stand n. 50.