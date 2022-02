Ucraina: vescovi messicani si uniscono all’appello di Papa Francesco e si affidano all’intercessione della Vergine di Guadalupe

In seguito agli ultimi eventi che “hanno rotto il fragile equilibrio di pace nel mondo con l’aggressione militare subita dal popolo ucraino a causa delle operazioni militari russe, l’episcopato messicano si unisce all’appello di papa Francesco”. Lo scrive la Conferenza episcopale messicana, in un appello firmato dal presidente, mons. Rogelio Cabrera, arcivescovo di Monterrey, e dal segretario generale, mons. Ramón Castro, vescovo di Cuernavaca.

“Invitiamo – si legge nel messaggio – tutte le comunità cattoliche del Messico, seguendo l’iniziativa di Papa Francesco, a unirsi a noi nella preghiera e nel digiuno il prossimo mercoledì delle Ceneri, invocando il Principe della Pace, nostro Signore Gesù Cristo, per la cessazione delle ostilità in Ucraina. Allo stesso tempo, chiediamo che al termine dell’Eucaristia, domenica 27 febbraio, sia impartita la solenne benedizione con il Santissimo Sacramento dell’altare. Confidiamo nell’intercessione di Santa Maria di Guadalupe, affinché nel nostro Paese e nel mondo prevalga sempre la pace”.