Repubblica Dominicana: vescovi, “per i migranti rispetto dei diritti umani”. “Sconfiggere corruzione ed evasione fiscale”

La Conferenza episcopale dominicana (Ced), nel messaggio diffuso in occasione del 178° anniversario dell’Indipendenza della Repubblica Dominicana, promuove la realizzazione di un dialogo intergenerazionale trasparente, che faccia tesoro dell’esperienza degli anziani e dell’energia dei giovani, per cercare soluzioni ai maggiori problemi nazionali.

Tra i problemi esposti nel documento intitolato “Che in ogni cosa risplenda la verità, per il bene della Nazione”, i vescovi dedicano particolare spazio al tema dei migranti, anche alla luce dell’inizio dei lavori per costruire un muro alla frontiera con Haiti; e invitano le autorità a continuare “a lavorare per realizzare una politica chiara su questo tema, basato su decisioni ferme e trasparenti, nel rigoroso rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone”.

I vescovi, poi, si rammaricano che la corruzione sia ancora un compito pendente, mentre denunciano che “voler fare affari e trarre profitto dalla giustizia è un crimine contro la Patria, eludere l’applicazione delle leggi è un atto di imperdonabile codardia e mettere a tacere o nascondere la frode è diventare complice”. Il messaggio affronta anche il tema dell’evasione fiscale, sottolineando che è responsabilità di ciascun cittadino adempiere a tale pagamento, e dovere dello Stato attraverso suoi funzionari amministrare tali risorse per il bene della nazione.

Inoltre, a seguito alle recenti rivolte avvenute nel penitenziario nazionale di La Victoria e in altre strutture, la Ced sottolinea la necessità di un intervento urgente nel sistema carcerario e ricorda che “noi, del nostro ministero penitenziario, continueremo a collaborare in questo compito”. I vescovi esortano ancora una volta i leader politici, in particolare i legislatori, ad agire in modo trasparente e a sostenere “l’approvazione di un codice penale che condanni chi infrange la legge e gli innocenti, come è la creatura che vive nel ventre della madre”.