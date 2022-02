Ucraina: mons. Nostro (Mileto), “nelle nostre comunità preghiamo per la pace”

“Nelle nostre comunità preghiamo per la pace”. È l’invito di mons. Attilio Nostro, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, che ricorda, insieme alla situazione ucraina, che “più di trentacinque guerre devastano popoli e nazioni nel delirio di disegni di potere”. Mons. Nostro ricorda che “il Vangelo ci chiede di pregare per i nemici e di benedire coloro che ci maledicono. Ci chiede di fare due miglia a chi ci ha chiesto di percorrerne una”, per questo “se il primo tratto è governato dalla violenza, il secondo è il miglio governato dal Signore e dalla libertà di chi ama indiscriminatamente e a prescindere da tutto: percorriamo, insieme, questo miglio pregando e digiunando insieme al Santo Padre per la pace”. Intanto il vescovo di Mileto esprime “a nome di tutta la diocesi solidarietà al popolo ucraino per la devastante violazione della loro libertà” e si augura “con tutto il cuore che questo conflitto possa essere interrotto da percorsi di dialogo e di riconciliazione”.