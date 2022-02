Ucraina: vescovi cileni, “che alla fine trionfi la pace”. Invito alla preghiera del 2 marzo

I vescovi del Cile, attraverso una nota intitolata “Che alla fine trionfi la pace”, e un video “condividono la tristezza e la preoccupazione per la situazione di guerra che colpisce oggi l’Ucraina e che minaccia la pace dell’Europa e di tutta l’umanità”. Aderiscono inoltre all’appello rivolto da Papa Francesco “ai leader politici per un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace e non della guerra”. Si legge nella nota della Conferenza episcopale (Cech): “Invitiamo tutti a intensificare la nostra preghiera e le nostre azioni a favore della pace e dell’armonia. Chiediamo ai cattolici che nei nostri incontri ed e nell’eucaristia di questi giorni rivolgiamo una speciale preghiera a Dio per la pace in Ucraina, e ci uniamo il prossimo 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, alla giornata di preghiera e digiuno per la quale papa Francesco ci ha convocato”. La nota è firmata dal vicepresidente dell’organismo, mons. Fernando Chomali, e da altri tre membri del Comitato permanente dell’episcopato.