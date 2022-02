Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: card. Betori, “vicinanza al Santo Padre dalla chiesa fiorentina”, “tutto va avanti come se lui fosse tra noi”

“Devo esprimere tutta la vicinanza al Santo Padre della Chiesa fiorentina, che in questo momento è indisposto e quindi non potrà essere qui tra noi domenica prossima”. Ad esprimerla è stato il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, parlando con i giornalisti a margine del secondo briefing dell’incontro tra vescovi e sindaci del Mediterraneo. Proprio l’amore e l’attesa che avevamo per averlo qui tra noi motiva ancor più far le cose come se lui fosse tra noi, perché è lo spirito suo”, ha proseguito il cardinale a proposito della mancata presenza di Papa Francesco domenica 27, giornata conclusiva delle cinque giornate fiorentine. “E quindi tutto va avanti”, ha assicurato il cardinale: “il dialogo tra i vescovi, il dialogo tra i vescovi e i sindaci, la preghiera, la celebrazione di domenica prossima. Tutti coloro che hanno chiesto un posto nella basilica e nella piazza continuino in questo proposito”. “Questo sarà il segno del nostro affetto per il Santo Padre”, ha spiegato Betori: “Era con lui che volevamo pregare e pregheremo con lui, sia pure con un contatto del cuore e non con lo sguardo che lo vede fisicamente vicino a noi. Ma non è meno vicino a noi, con la sua persona e con la sua preoccupazione per il Mediterraneo, soprattutto in questo momento di grande crisi”.​