Ucraina: mons. Antonazzo (Sora), “alla follia della guerra rispondiamo con la follia della preghiera”

“Alla follia della guerra vogliamo rispondere con la follia della preghiera”. È l’appello di mons. Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. “La pace è un bene universale – ricorda il vescovo – e tutti ne siamo costruttori. L’odio può essere disarmato solo dal dialogo e dalla riconciliazione fraterna. Invochiamo la potenza dell’amore di Dio che ‘stronca le guerre’ e fa rifiorire il perdono”. Mons. Antonazzo invita le comunità parrocchiali “a intensificare in ogni modo la preghiera per la pace in Ucraina e in ogni parte del mondo dove si continua a combattere e a morire”. “Rivolgo un accorato appello alle istituzioni civili, alle organizzazioni di volontariato laico e cattolico, alle comunità cristiane, ad esprimere segni e gesti di solidarietà, vicinanza e fraternità alle sorelle e ai fratelli ucraini che vivono sul territorio diocesano”. Mons. Antonazzo invoca, infine, “la Madonna di Fatima perché con l’amore del suo cuore immacolato interceda presso il suo Figlio Gesù, principe della pace, e preservi l’umanità dell’abisso della sofferenza e della catastrofe umanitaria”.