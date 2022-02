Ucraina: Muravev (premio Nobel pace), “siamo in lutto, e insieme al dolore proviamo vergogna per la guerra che Putin ha iniziato”

“Solo il movimento contro la guerra dei russi può salvare la vita su questo pianeta”. Lo ha detto il caporedattore del quotidiano russo Novaja Gazeta e premio Nobel per la pace 2021 in un video pubblicato sul sito del giornale da lui diretto. La testata segue ogni attimo dello scontro in Ucraina. “Siamo in lutto”, dice Muravev, e “insieme al dolore, proviamo vergogna” per la guerra che Putin ha iniziato. “Non riconosciamo l’Ucraina come un nemico e la lingua ucraina come la lingua del nemico”, e infatti la testata russa è uscita ieri in due lingue, russo e ucraino. Cresce la protesta e il numero di persone arrestate per aver manifestato per la pace nelle piazze delle città ieri: 1819 arresti secondo la testata indipendente Ovd-Info. Memorial, l’organizzazione fondata da Andrej Sakharov nel 1989 e dal 2016 marchiata come agente straniero, ha scritto: “La guerra condotta dal regime di Putin contro l’Ucraina è un crimine contro il mondo e l’umanità. Questa guerra rimarrà una pagina vergognosa nella storia russa. Siamo contrari alla guerra con l’Ucraina e chiediamo la fine immediata dell’aggressione”. Appelli alla pace vengono lanciati da attivisti, ong, mondo della cultura e della stampa non governativa in Russia.