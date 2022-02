Ucraina: Khan (Unicef), “evacuazioni nell’Oblast di Luhansk e a Donetsk. È un momento terribile per famiglie e bambini”

“L’operazione militare in Ucraina rappresenta una minaccia immediata per la vita e il benessere dei 7,5 milioni di bambini che vivono nel Paese. Nelle ultime ore ci sono stati importanti attacchi a Kiev che hanno suscitato grande paura e panico tra la popolazione, con famiglie davvero spaventate, che si spostano insieme ai loro bambini in metropolitane e rifugi. È un momento terribile per i bambini di tutto il Paese”. È quanto ha detto oggi Afshan Khan, direttore regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia centrale al Palazzo delle Nazioni a Ginevra. “Negli ultimi giorni i bisogni di bambini e famiglie stanno aumentando di pari passo con il conflitto – ha aggiunto –. Sono in corso evacuazioni nell’Oblast di Luhansk e sono iniziate a Donestsk. Le necessità sono tante, e vanno dai prodotti per l’igiene alle coperte, ai fornelli a gas e ai kit di primo soccorso”. L’Unicef chiede a tutte le parti di astenersi dall’attaccare infrastrutture essenziali, da cui dipendono i bambini, compresi i sistemi idrici ed igienici, le strutture sanitarie e le scuole. “Abbiamo già notizie – ha affermato Khan – di gravi penurie, insieme a un numero in rapida crescita di richieste di supporto psicologico e di cure per i bambini. Abbiamo attivato quelli che chiamiamo i ‘Punti Blu’, che abbiamo già usato durante la crisi dei rifugiati e dei migranti in Europa durante il 2015-2016, fornendo servizi essenziali lungo il percorso dove famiglie e bambini sono stati evacuati nei Paesi circostanti”.