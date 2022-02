Ucraina: Celam, il 2 marzo giornata di digiuno e preghiera per la pace in tutto il Continente latinoamericano

Il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) si unisce alla richiesta di pace di Papa Francesco nell’invitare a partecipare alla Giornata di preghiera e digiuno del prossimo mercoledì delle Ceneri. Lo si legge in un messaggio diffuso ieri dall’organismo ecclesiale, firmato dal presidente, mons. Miguel Cabrejos, e dal vicepresidente, il card. Odilo Scherer. “La situazione in Ucraina e le circostanze che minacciano la pace nel mondo, nonostante i molteplici sforzi di dialogo a favore della fraternità e dell’amicizia sociale”, sono motivo di preoccupazione per Celam, che, come si legge nella nota, “si unisce all’appello del Papa Francesco ai vertici politici perché, sulla base di un esame di coscienza, mettano da parte tutto ciò che provoca sofferenza e destabilizza la convivenza”.

Per questo, aderendo all’appello di Papa Francesco, le 22 Conferenze episcopali dell’America Latina e dei Caraibi, nonché le istituzioni e organizzazioni ecclesiali del continente, oltre a tutti i fratelli e sorelle di buona volontà, sono invitati il prossimo 2 marzo, a tenere una giornata di preghiera e di digiuno per la pace.