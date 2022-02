Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, “continua la discesa dell’incidenza settimanale”. Rt medio pari a 0,73

“Continua la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 552 ogni 100.000 abitanti (18 febbraio-24 febbraio) vs 672 ogni 100.000 abitanti (11 febbraio-17 febbraio)”. È uno dei dati principali del monitoraggio della cabina di regia sul Covid in Italia, diffuso oggi dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

Nel periodo 2-15 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (range 0,68-0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,76 (0,74-0,78) al 15 febbraio vs Rt=0,79 (0,78-0,81) all’8 febbraio.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 8,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 febbraio) vs il 10,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 17 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 18,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 febbraio) vs il 22,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 17 febbraio).

Una Regione/Provincia autonoma è classificata a “rischio alto”; due Regioni/PPAA sono classificate a “rischio moderato”. Le restanti 18 Regioni/PPAA sono classificate a “rischio basso”.

Infine, Regioni/PPAA riportano almeno una singola allerta di resilienza. Tre Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.