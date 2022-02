Ucraina: appello del Consiglio Panucraino delle chiese, “fate tutto il possibile adesso per fermare l’attacco dell’aggressore all’Ucraina”

Il Consiglio Panucraino delle Chiese e delle Organizzazioni religiose ha pubblicato il suo appello al popolo ucraino in vista dell’aggressione russa iniziata all’alba del 24 febbraio. “Purtroppo, gli sforzi di tutte le persone nel mondo che hanno chiesto di impedire l’inizio della guerra non hanno avuto il successo”, viene sottolineato nel testo. “C’è stato un attacco non provocato da parte della Russia e Bielorussia all’Ucraina”. Il Consiglio delle Chiese invita a “mantenere la calma, a non farsi prendere dal panico, ad eseguire gli ordini dello Stato e delle autorità militari ucraine”. “Dalla parte dell’Ucraina c’è la verità e la comunità mondiale. Crediamo che con l’aiuto di Dio il bene vincerà”, ha affermato il Consiglio Panucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose. Le Chiese e le organizzazioni religiose sostengono le “Forze armate dell’Ucraina e tutti i nostri difensori” e le benedicono per difesa dell’Ucraina dall’aggressore. “Ci appelliamo ai leader religiosi e politici del mondo: fate tutto il possibile adesso per fermare l’attacco dell’aggressore all’Ucraina”, si legge nell’appello. “Chiediamo a Dio di benedire il nostro popolo in questo triste periodo di prova”.