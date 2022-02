Ucraina: Trento, stasera nuova veglia di preghiera in cattedrale per la pace

“Mentre il fragore delle armi si fa assordante, ci rivolgiamo ancora a Dio nel silenzio della preghiera perché conceda all’umanità il dono della pace, della ragione e dell’umiltà”. A poco più di una settimana dalla partecipata veglia in cattedrale, l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, invita nuovamente a pregare per la pace nella serata di oggi, venerdì 25 febbraio, sempre in duomo alle 20.30.

L’invito anche in questa circostanza è ai fedeli trentini, alle ucraine e agli ucraini che vivono e lavorano sul territorio trentino (d’intesa con il “parroco” della comunità greco-cattolica don Augustin Babiak), a tutti coloro che intendono aderire all’invocazione per la cessazione del conflitto in Ucraina e per scongiurare che esso possa estendersi senza controllo. La veglia di preghiera sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi e in tv (Telepace Trento e Trentino Tv).