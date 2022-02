Commissione europea: meccanismo di protezione civile Ue invierà aiuti all’Ucraina. Allerta nei Paesi confinanti per l’afflusso di sfollati

Attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue arriveranno in Ucraina articoli sanitari come kit di pronto soccorso, indumenti protettivi, disinfettanti, nonché tende, attrezzature antincendio, generatori di corrente e pompe dell’acqua. Tanti i Paesi europei che si sono mobilitati per fornire materiale, compresa l’Italia. Una nota della Commissione riferisce che a rivolgersi al meccanismo di protezione civile è stata anche la Moldova che nella serata di ieri ha chiesto assistenza per l’accoglienza dei rifugiati che scappano dall’Ucraina. Il commissario per le crisi Janez Lenarčič si è messo in contatto anche con Romania, Polonia, Ungheria per discutere di come l’Ue può aiutarli a proteggere gli ucraini in fuga dal loro Paese. “La solidarietà non è mai stata così importante e ora è il momento di mostrare sostegno all’Ucraina” ha dichiarato il commissario che ha ringraziato i Paesi che hanno offerto aiuto.