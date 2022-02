Ucraina: telefonata Putin-Xi, la Cina rispetta “la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi e gli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite”

“È importante rifiutare la mentalità della Guerra Fredda, prendere sul serio e rispettare le ragionevoli preoccupazioni in materia di sicurezza di tutti i Paesi e raggiungere attraverso la negoziazione un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile”. Lo si legge in una nota diffusa dal ministero degli esteri della Repubblica popolare cinese che dà notizia di una telefonata intercorsa nel pomeriggio di oggi tra Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. “La Cina sostiene la Russia nella risoluzione del problema attraverso un negoziato con l’Ucraina”, continua il comunicato. La Cina si schiera dalla parte di coloro che rispettano “la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi e del rispetto degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite”. Il presidente Xi ha anche dichiarato che “la Cina è pronta a collaborare con altri membri della comunità internazionale per promuovere una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile e per salvaguardare risolutamente il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite e l’ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale”.