Consiglio d’Europa: la Federazione russa sospesa dai diritti di rappresentanza

Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha deciso oggi, in una riunione straordinaria, di sospendere la Federazione Russa dai suoi diritti di rappresentanza in seno al Comitato dei ministri e all’Assemblea Parlamentare. La decisione ha “effetto immediato”. Lo rende noto oggi un comunicato del Consiglio d’Europa. La decisione è stata presa in risposta all’attacco armato della Federazione Russa all’Ucraina e sulla base dell’articolo 8 dello Statuto. La Russia “rimane membro del Consiglio d’Europa e parte delle pertinenti convenzioni del Consiglio d’Europa, inclusa la Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, così come resta alla Corte europea dei diritti dell’uomo il giudice russo e le domande presentate contro la Federazione Russa continueranno ad essere esaminate e decise dalla Corte. “La sospensione non è una misura definitiva, ma temporanea, che lascia aperti i canali di comunicazione”.