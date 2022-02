Diocesi: Asti, da marzo un progetto di formazione animatori

“Anima!”. Ha questo titolo il progetto di formazione animatori promosso dal Servizio di Pastorale giovanile della diocesi di Asti dedicato ai ragazzi nati tra il 2002 e il 2009. “L’obiettivo principale – spiega una nota – è dare un servizio alle parrocchie e cercare di offrire linee guida generali per tutti, al di là dei percorsi che si fanno nelle singole parrocchie”.

Il percorso sarà suddiviso in 4 mini percorsi che si svolgeranno tra marzo e aprile il venerdì sera, dalle 20.45 alle 22.30.

Il primo è dedicato ad “Anima lo spirito” e sarà ospitato presso la parrocchia N.S. di Lourdes/Torretta sui temi: “L’animatore come discepolo/apostolo”, “La preghiera è il fondamento” e “Preghiera: come si prepara?”. Il secondo è intitolato “Anima la relazione” e si svolgerà presso la Cappellania Mons. Marello su: “Chi è l’animatore?”, “Il cortile: accoglienza e relazioni” e “Il gioco: obiettivi e arte dell’improvvisare”. “Anima il cuore” è il tema del terzo percorso ospitato presso la parrocchia San Giovanni Bosco; si approfondirà “L’educatore come Padre”, “L’educatore come Maestro” e “L’educatore come Amico”. L’ultimo percorso, “Ri-Anima”, si terrà presso la parrocchia di San Pietro e proporrà una formazione specifica per i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 21 anni; in particolare si parlerà di “Stili di vita sani”, “Sport e attività fisica”, “Alimentazione corretta e disturbi del comportamento alimentare” e “Norme generali per il primo soccorso”. Gli incontri si svolgeranno l’11 marzo, il 18 marzo e il 1° aprile; per il percorso “Ri-Anima” il quarto ed ultimo incontro è in programma per il 29 aprile.