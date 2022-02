foto SIR/Marco Calvarese

(da Firenze) Papa Francesco non sarà a Firenze domenica prossima, 27 febbraio, per la giornata conclusiva dell’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede, spiegando che “a causa di un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo”.