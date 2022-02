Papa Francesco: il programma ufficiale del viaggio a Malta, il 2 e 3 aprile

Due discorsi, due omelie e una preghiera: è la “due giorni” del Papa a Malta, di cui è stato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede il programma ufficiale. Il 2 aprile, alle 8.30, il Papa partirà in aereo dall’aeroporto di Fiumicino, destinazione Malta, dove arriverà alle 10 per la cerimonia di benvenuto. Alle 10.50 la visita di cortesia al presidente della Repubblica, nella “Ambassadors’ Chamber” del Palazzo del Gran Maestro a La Valletta. Alle 11.35 l’incontro con il Primo Ministro nella “Pages Chamber”, cui seguirà, un quarto d’ora dopo, l’incontro con le autorità e il Corpo diplomatico nella “Grand Council Chamber”, occasione del primo discorso del Santo Padre. Nel pomeriggio, alle 15.50, la partenza in catamarano dal Porto Grande di La Valletta per Gozo, con arrivo previsto alle 17 al Porto di Mgarr. Mezz’ora dopo l’incontro di preghiera presso il santuario nazionale di “Ta’ Pinu” a Gozo, durante il quale Francesco pronuncerà l’omelia. Alle 18.45 la partenza in traghetto dal Porto di Mgarr per Malta, dove Francesco arriverà alle 19.30 per poi trasferirsi alla nunziatura apostolica. Il 3 aprile la giornata di Francesco comincerà alle 7.45, con l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù presso la nunziatura apostolica a Rabat. Alle 8.30 si svolgerà la visita alla Grotta di San Paolo, presso la Basilica di San Paolo a Rabat, dove il Papa pronuncerà una preghiera. Alle 10.15 Francesco presiederà la messa presso il Piazzale dei Granai a Floriana, seguita dall’Angelus. Nel pomeriggio, alle 16.45, l’incontro con i migranti presso il Centro per Migranti “Giovanni XXIII Peace Lab” ad Hal Far , dove il Papa pronuncerà un discorso. Alle 17.50 la cerimonia di congedo presso l’aeroporto di Malta. La partenza in aereo per Roma è prevista alle 18.15, con arrivo previsto all’aeroporto di Fiumicino alle 19.40.