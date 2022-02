Diocesi: Andria, dal 7 al 9 marzo la XIV Settimana biblica per riflettere su “evangelizzazione e missione”

La Settimana biblica della diocesi di Andria, giunta alla XIV edizione, rifletterà su “evangelizzazione e missione” e si innesta a supporto del programma pastorale diocesano, guidato dalla lettera del vescovo Luigi Mansi, dal titolo “Prendi il largo e gettate le reti per la pesca… (Lc 5,4)”, e nel cammino sinodale che la Chiesa sta vivendo a livello universale. La XIV Settimana Biblica promuove “un itinerario che si prefigge di sviscerare il passo evangelico di Lc 5,4 come leitmotiv durante le tre serate, spaziando dalla domanda di senso ‘dove sei?’, peculiarità dell’uomo in ricerca, allo smarrimento del popolo di Israele, come anche nostro nei momenti bui, al sentirsi chiamati e sapersi riconoscere maglia della grande rete, la Chiesa”, spiegano in una nota don Leonardo Pinnelli, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, e Mara Leonetti, referente diocesana dell’Apostolato biblico.

Lunedì 7 marzo interverrà Luciano Manicardi, biblista, monaco della Comunità monastica di Bose, che, prendendo spunto dal Salmo 13,2 –

“Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? – affronterà il tema “La rete vuota: Israele in ricerca che fatica ad essere ‘corpo unito’, oggi come ieri”, in una dimensione biblico-antropologica. Martedì 8 marzo don Leonardo Lepore, biblista, docente di Sacra Scrittura presso la Pftim sezione San Luigi e all’Issr “San Giuseppe Moscati” di Benevento, partendo dal brano evangelico di Luca 5,4 – “Gettate le reti per la pesca” – discuterà del tema “Quale rete? Una comunità in discernimento con lo Spirito del Risorto”, in una dimensione biblico-vocazionale. Infine, mercoledì 9 marzo padre Lorenzo Gasparro, biblista, Missionario, professore associato presso la Pftim sezione San Luigi, prendendo spunto da Luca 5,5 – “Sulla tua parola…” – interverrà sul tema “In cerca dei miei fratelli per una Chiesa in uscita: ferite e fraternità riconciliate, accoglienza e sinodalità”, in una dimensione biblico-missionaria.

La XIV Settimana biblica diocesana, infine, si concluderà con uno spettacolo artistico sulla figura di Francesco d’Assisi, modello di Vangelo, sinodalità e fraternità, curando l’attenzione ad una forma sempre attuale di fare catechesi, ossia attraverso l’arte, intesa come linguaggio inclusivo, capace di raggiungere tutti, eloquente e trasversale a tutte le età. “Le condizioni dell’attuale emergenza pandemica ci spingono a spostare lo spettacolo nei mesi successivi”, avvertono don Pinnelli e Leonetti.