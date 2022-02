Ucraina: mons. Leuzzi (Teramo-Atri), “preghiamo insieme per la fine del confitto e diveniamo costruttori di pace in Europa e nel mondo”

“Preghiamo insieme per la fine del conflitto in Ucraina e diveniamo costruttori di pace in Europa e nel mondo”. È l’appello che mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, rivolge in un messaggio alla comunità diocesana. “Questa mattina ci siamo svegliati con le tristi e preoccupanti notizie che provengono dall’Europa dell’Est – scrive mons. Leuzzi –. Poche ore prima avevo partecipato all’organizzazione del prossimo Forum internazionale del Gran Sasso che avrà per tema ‘Un nuovo rinascimento per l’Europa’. Il Signore affida a tutta la Chiesa e a tutti gli uomini di buona volontà una grande responsabilità: costruire la pace”. Domenica prossima, 27 febbraio, nel santuario di San Gabriele, mons. Leuzzi presiederà alle 16 una s. messa per la pace. Anche la diocesi di Teramo-Atri aderirà, mercoledì 2 marzo, alla giornata di digiuno e preghiera per la pace, proclamata da Papa Francesco.