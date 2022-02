“Ci uniamo al grido di Papa Francesco che ci invita a una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina, mercoledì prossimo, 2 marzo. Preghiamo per la fine di ogni forma di guerra! Chiediamo al Signore di guidare e proteggere l’umanità”. Lo scrive la Conferenza episcopale della Costa Rica (Cecor), nella parte finale del messaggio diffuso ieri, al termine della propria assemblea plenaria, firmato da tutti i vescovi del Paese.