Via Francigena: marcia europea “Road to Rome 2021” arriva nel Lazio. Cammino da Canterbury a Leuca

Da oggi la marcia europea “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again!” attraverserà il Lazio. Il gruppo arriverà a Roma in Vaticano il 10 settembre. La marcia è stata organizzata dall’Associazione europea delle vie Francigene (Aevf) per celebrare i 20 anni della fondazione. Obiettivo dell’evento è “valorizzare la Via Francigena mettendo in rete i territori che vi si affacciano, attraverso 3.200 km e 4 nazioni, Regno Unito, Francia, Svizzera, Italia, tutti Paesi membri del Consiglio d’Europa”, scrivono gli organizzatori. Al momento della partenza, il 15 giugno, una delegazione di Aevf è stata ricevuta dal segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić. La marcia coinvolge 657 comuni europei. Partiti da Canterbury, km 0 del percorso in Inghilterra, dopo aver attraversato Francia e Svizzera, i pellegrini di Road to Rome sono arrivati in Italia il 1° agosto. Il gruppo ha attraversato le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Dopo la tappa romana, il cammino proseguirà fino a Santa Maria di Leuca, dove si arriverà il 18 ottobre. L’evento è sostenuto dall’Agenzia nazionale italiana del turismo (Enit), da partner internazionali e istituzionali, Intesa Sanpaolo e Snam.