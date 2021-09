Papa Francesco: tre Rohingya “testimonial” del nuovo video inedito sulla Giornata del migrante e del rifugiato

Sono tre Rohingya i “testimonial” dell’importanza del vivere insieme, come fratelli e sorelle, avendo cura del creato. È il nuovo video, inedito, in cui il Papa invitata a costituire un “noi” che si prende cura della casa comune. A diffonderlo è la Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo integrale, come nuova tappa verso la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (Gmmr), che si celebrerà domenica 26 settembre. Il tema scelto dal Santo Padre per la Gmmr 2021 è “Verso un ‘noi’ sempre più grande”. La Sezione Migranti e Rifugiati, come di consueto, oltre al video citato e agli altri video mette a disposizione sul proprio sito materiale utile per la celebrazione della Giornata.