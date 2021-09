Agesci: Frascati, dal 3 al 5 settembre il 47° Consiglio generale

Campo scout Agesci

Si svolgerà a Frascati, dal 3 al 5 settembre, il 47° Consiglio generale dell’Agesci (Associazione guide e scouts cattolici italiani). Sono attesi 200 capo e capi scout in rappresentanza di tutte le regioni italiane. Il Consiglio generale, si legge in una nota dell’associazione, “permetterà di confrontarsi su tutto quello che riguarda il servizio degli educatori e della vita associativa. In particolare, durante i lavori andranno in approvazione le Strategie nazionali di intervento, linee di indirizzo dell’Associazione per i prossimi anni, e avrà luogo la scrittura collettiva di un documento centrato sull’educazione: ‘per un futuro educativo e sostenibile’”. L’Agesci, infatti, “concentrerà un ampio spazio di confronto e dibattito sul tema fondante per la sua missione che è appunto l’educazione, come Papa Francesco ha esortato a fare con il suo appello ad un Patto educativo globale, per superare quella che definisce una ‘catastrofe educativa’”. Tra i relatori al Consiglio p. Fabrizio Valletti, Cecilia dall’Oglio e Chiara Giaccardi. Sarà possibile seguire il Consiglio generale su Twitter con #CG2021. L’Agesci è nata nel 1974 dalla fusione delle Associazioni scout cattoliche Asci (maschile) e Agi (femminile). Ad oggi conta 180.000 aderenti, di cui circa 30.000 sono capi educatori, ed è organizzata in quasi 2000 gruppi locali.