Diocesi: Messina, da oggi un mese di eventi per riscoprire le bellezze del Creato

Ricco programma di eventi organizzato per settembre nell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela per il “Tempo del Creato”, mese voluto da Papa Francesco per riscoprire le bellezze del Creato. Le attività sono organizzate dalla Commissione per la custodia del Creato assieme ad una rete di associazioni e movimenti e in collaborazione con il circolo Laudato si’ di Milazzo e di Messina. Inaugurazione oggi, 1° settembre, in concomitanza con la 16ª Giornata per la custodia del Creato dal titolo: “Camminare in una vita nuova”. Alle ore 17,30 al santuario “Ecce Homo” di Calvaruso è prevista la celebrazione di una messa seguita un concerto della Ars Nova all’interno della rassegna “Armonie dello Spirito”. Sabato 4 settembre presso l’ex Albergo della Forestale alle 4 strade (Colli San Rizzo – Messina), si terrà l’incontro dal titolo “Protezione e valorizzazione del patrimonio naturalistico dei ‘Colli San Rizzo’ per lo sviluppo sostenibile della città di Messina”. Tra i partecipanti anche don Sergio Siracusano, dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro e della Commissione per la custodia del Creato, e padre Francesco Broccio, dell’Ufficio diocesano per la pastorale del turismo e del tempo libero. Altri eventi sono in programma in diverse località della diocesi. Sabato 25 settembre presso il Salone Azione Cattolica (Via I Settembre 117) avrà luogo la 7ª Giornata sociale diocesana “Messina verso la Settimana sociale di Taranto” nella quale sarà presentato il contributo diocesano per la Settimana sociale (a cura dei delegati diocesani) e poi una riflessione sulla “Ecologia integrale e l’economia circolare” (con la testimonianza di alcune realtà locali). Il Progetto Policoro che ricorda i 25 anni di fondazione presenterà i “gesti concreti” di questi anni e le buone pratiche per la Settimana sociale. A conclusione ci sarà la firma del “Patto di Rete” con Next Economia e alcune aziende. Il mese si chiuderà il 30 settembre con una preghiera ecumenica e con una messa il 4 ottobre al santuario di S. Francesco all’Immacolata.