Sport: Csi, a Grosseto il 23° Campionato nazionale di atletica leggera

(Foto: Csi)

“Date in ogni gara il massimo di voi stessi, ma soprattutto divertitevi!”: con queste parole, affidate ad un videomessaggio, Filippo Tortu, il campione delle Fiamme gialle, medaglia d’oro di Tokyo, ha salutato i 637 atleti finalisti di 10 regioni (371 maschi e 266 femmine) del 23° Campionato nazionale di atletica leggera del Csi che dal 3 al 5 settembre si svolgeranno a Grosseto. In gara per 77 società sportive e 31 comitati provinciali Csi. Si parte venerdì 3 settembre con il lungo esordienti per concludersi domenica mattina, con gli 800 metri e l’alto dopo la messa celebrata dall’assistente ecclesiastico nazionale del Csi, don Alessio Albertini. “In un periodo di estrema difficoltà dovuto alla pandemia Covid, il Csi con caparbietà è riuscito a portare a Grosseto un evento di notevole importanza che darà visibilità alla città – le parole del sindaco di Grosseto, Vivarelli Colonna -; l’amministrazione comunale ha accolto con grande entusiasmo la richiesta di co-organizzazione del campionato nazionale di atletica leggera Csi, consapevoli dell’importante ruolo che l’associazione sta svolgendo, specialmente in un momento di crisi come questo, al fine di favorire momenti di aggregazione e di svago anche attraverso la promozione dell’attività sportiva”. Uno sguardo sul meeting tricolore arriva anche dal mondo Fidal, con il presidente nazionale, Stefano Mei, reduce dai successi olimpici, vicino al Csi con il suo saluto. “Sull’onda dell’entusiasmo dopo Tokyo, con una serie di risultati straordinari ottenuti dagli azzurri, arriva ulteriore slancio per riprendere tutta l’attività – così recita l’indirizzo di saluto inviato ai finalisti dell’ex mezzofondista azzurro, da febbraio alla guida della Federatletica italiana –. Csi è un movimento che conferma il suo ruolo di riferimento per la promozione sportiva sul territorio, alimentando lo spirito di condivisione e la volontà di migliorarsi”. “Finalmente torniamo a correre, saltare, gioire, esultare, potendoci incontrare in uno stadio, dove saremo a gareggiare, rispettando tutte le normative ed i protocolli antiCovid – dichiara il presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio -. Le recenti Olimpiadi ci hanno dimostrato, proprio nell’atletica, che con impegno e sacrificio si possono ottenere risultati fantastici. Ai nostri finalisti dico allora di sognare, di migliorarsi, dando il meglio di sé. Le medaglie sono certo importanti, ma mai come in questa circostanza credo sia ancor più significativo esserci e credere nei valori fondanti dello sport come l’amicizia, l’incontro, spirito di squadra”.