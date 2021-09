“È una gran bella notizia che da oggi il ministero della Salute possa avvalersi del lavoro di altre due persone di grande qualità. Ho proposto Giuseppe Ippolito come direttore della ricerca e dell’innovazione e Sergio Iavicoli come direttore della comunicazione e dei rapporti internazionali”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una nota.