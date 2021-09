Diocesi: Caltanissetta, il 3 settembre la messa di mons. La Placa, neovescovo di Ragusa

“La celebrazione di venerdì è il primo ritorno ufficiale e solenne di mons. La Placa nella Chiesa che gli ha dato i natali, lo ha generato alla fede, nella quale si è formato e ha svolto per lunghi anni il suo fecondo ministero presbiterale”. È quanto annuncia la diocesi di Caltanissetta, che venerdì prossimo, 3 settembre, rivivrà “la gioia per la nomina e la consacrazione episcopale di un suo figlio, mons. Giuseppe La Placa, neovescovo di Ragusa”. Il 3 settembre, infatti, alle ore 19 in cattedrale – la stessa nella quale era stato ordinato sacerdote – mons. La Placa presiederà la solenne celebrazione eucaristica assieme al vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, il clero ed il popolo di Dio. L’8 maggio scorso, in occasione della ufficializzazione della sua elezione a vescovo – si ricorda in una nota – mons. Russotto ha ricostruito ed evidenziato la provvidenziale rete di legami tra le due Chiese sorelle di Caltanissetta e Ragusa, che già per due volte hanno l’una potuto dare il vescovo all’altra. Nella Chiesa di Caltanissetta mons. La Placa negli ultimi 15 anni ha affiancato il vescovo ricoprendo il delicato compito del vicario generale.