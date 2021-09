Musica: Livorno, il 3 settembre Beatrice Venezi al Mascagni Festival. Gli appuntamenti fino al 16

“Da Mascagni a Morricone”. È il titolo del concerto lirico-sinfonico che sarà diretto da Beatrice Venezi, con la partecipazione dell’Orchestra della Toscana, venerdì prossimo, 3 settembre, nell’ambito del Mascagni Festival, in corso a Livorno fino al 16 settembre sul tema “#Musicasalmastra”. La fase conclusiva del Mascagni Festival, partito il 25 luglio dalla Fortezza Vecchia – informano i promotori dell’iniziativa – darà voce anche a un altro tema protagonista di questa edizione “musica e parole”: in apertura il 2 settembre la Rappresentante di Lista, in collaborazione con The Cage; sabato 4 settembre il pianista jazz italiano Danilo Rea e domenica 5 settembre una serata dedicata alle “prospettive dell’amore”, con la partecipazione di Laura Morante, vincitrice del David di Donatello nel 2001 e due Nastri D’argento, assieme ad Agnese Claisse. Madre e figlia, per la prima volta, condivideranno il palcoscenico nella lettura di alcune missive scritte dal compositore alle donne più importanti della sua vita. Grazie al lavoro di Immersiva, inoltre, in questi giorni – fino al 5 settembre – la facciata del Grand Hotel Palazzo si trasformerà in una grande tela dipinta digitalmente, dedicata alla figura innovativa del compositore livornese. La serata finale, prevista giovedì 16 settembre sempre alla Terrazza Mascagni, sarà affidata alla Banda della Polizia di Stato con un concerto realizzato in collaborazione tra l’Ancri e la Polizia di Stato.