Mons. Sebastiano Dho: L’Unione Monregalese (Mondovì), “fu direttore del settimanale diocesano in tempi difficili”

Ieri sera, un’ora dopo aver ricevuto la benedizione del vescovo di Mondovì, mons. Egidio Miragoli, si è spento mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito di Saluzzo ed Alba, mentre era assistito presso l’Istituto Santa Teresa a Mondovì Piazza, dopo il ricovero di giorni all’Ospedale “Regina Montis Regalis”. Viene ricordato da don Corrado Avagnina su “L’Unione Monregalese” on line. “Aveva tagliato, martedì 24 agosto, il traguardo dei 35 anni esatti di episcopato: infatti venne ordinato nella cattedrale di Saluzzo nel1’86, per l’imposizione delle mani da parte del card. Anastasio Ballestrero, arcivescovo di Torino”.

“Il vescovo Egidio unitamente al vescovo emerito mons. Luciano Pacomio e al presbiterio diocesano annuncia la morte di mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito di Alba – ha annunciato la diocesi di Mondovì –. Lo affidiamo riconoscenti alle braccia misericordiose di Gesù Buon Pastore, che ha fedelmente servito nella sua Chiesa per 28 anni come presbitero e per 35 anni come vescovo”.

Nel 1969, ricorda don Avagnina, mons. Sebastiano Dho fu anche incaricato, quale direttore, di occuparsi de “L’Unione Monregalese” in “tempi difficili per il giornale diocesano. Lasciò la direzione nel ’73, per venirne incaricato nuovamente (come responsabile) nel ’76 fino all’81. E scoprì tutti i suoi talenti insospettati nel campo dell’informazione locale, dando un timbro significativo alle pagine del settimanale”.

“L’Unione Monregalese” riporta anche le parole del vescovo emerito Luciano Pacomio: “Mi unisco con viva fraternità al vescovo Egidio Miragoli e alla diocesi di Mondovì in occasione della finale chiamata alla vita piena del caro vescovo Sebastiano, monregalese, pastore prima a Saluzzo e poi ad Alba. Oltre ai molteplici servizi prima dell’episcopato, è stato poi a Mondovì lunghi anni come vescovo emerito, sempre affabile, pronto per ogni servizio e aiuto, dignitoso di fronte alle sofferenze nelle prove per la salute. Vescovo innamorato del Concilio, abbia la nostra preghiera fiduciosa nel Signore Gesù. Lo unisca a Sé nella gioia e nella pace dei giusti e lo renda intercedente per tutte le persone che ha servito ed amato. Maria, Regina del Monte Regale, avvalori la nostra preghiera a suo favore”.