Il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, e il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Xavier Becerra, firmeranno il 3 settembre un Memorandum d’intesa in tema di salute e ricerca scientifica. La firma si terrà nella Sala del Commendatore dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia (Asl Roma 1), in Borgo Santo Spirito 3, a Roma. Alla firma seguiranno alcune dichiarazioni e un breve spazio per le domande dei giornalisti presenti.