Facoltà teologica Triveneto: al via le iscrizioni all’anno accademico 2021/2022. Due i percorsi: Teologia e Scienze religiose

Riaprono oggi le iscrizioni all’anno accademico 2021/2022 della Facoltà teologica del Triveneto. L’offerta formativa prevede due percorsi universitari, proposti in diverse sedi del Triveneto. È possibile scegliere fra il percorso di Teologia (articolato in tre cicli: baccalaureato, licenza, dottorato, disponibili nella sede di Padova) e il percorso di Scienze religiose (laurea e laurea magistrale, negli Istituti superiori di scienze religiose collegati in tutto il Triveneto). Info: www.fttr.it e www.iostudioteologia.it.

Una formazione completa in vista della professione di insegnante di religione cattolica, di cui c’è estremo bisogno nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado del Triveneto, è quanto offre, nella sede di Padova, il primo ciclo (baccalaureato) del percorso di Teologia, articolato in cinque anni. Più mirato alla qualificazione, aggiornamento e formazione permanente dei presbiteri, degli operatori pastorali e dei laici e laiche interessati ad approfondire alcune tematiche è il secondo ciclo (licenza) del percorso teologico, un biennio di specializzazione suddiviso in due indirizzi: teologia pastorale e teologia spirituale. I singoli corsi e i seminari-laboratori possono essere frequentati anche come uditori. Per chi desidera completare la formazione teologica, è a disposizione il terzo ciclo di studi (dottorato di ricerca) per l’abilitazione all’insegnamento e alla ricerca presso facoltà ecclesiastiche e istituti teologici a livello universitario.

Il percorso in Scienze religiose può essere seguito nei sette Istituti superiori di scienze religiose collegati alla Facoltà, con sedi in tutto il Triveneto. Per i programmi, consultare i siti dei singoli istituti a questo link.