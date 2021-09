Papa Francesco: udienza, “preghiamo e operiamo per la casa comune, in questi tempi di grave crisi planetaria”

“Insieme con i fratelli e le sorelle delle diverse confessioni cristiane preghiamo e operiamo per la casa comune, in questi tempi di grave crisi planetaria”. Il Papa ha concluso con questo invito l’udienza di oggi, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì con i fedeli, svoltosi oggi in Aula Paolo VI. “Oggi si celebra la Giornata mondiale per la custodia del creato”, ha ricordato Francesco: “E’ l’inizio del tempo del creato, che si compirà il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi”. “Insieme con l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, abbiamo preparato un messaggio che uscirà nei prossimi giorni”, ha annunciato il Papa: “Insieme con i fratelli e le sorelle delle diverse confessioni cristiane preghiamo e operiamo per la casa comune, in questi tempi di grave crisi planetaria”.