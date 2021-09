Terra Santa: Gerusalemme, eletto nuovo comitato regionale dell’Unione superiore religiose Terra Santa

Lo scorso 28 agosto, 40 religiose di varie congregazioni si sono riunite a Gerusalemme ed hanno eletto un nuovo comitato regionale dell’Usrts (Unione superiore religiose Terra Santa) per Gerusalemme e Palestina, alla presenza di padre Marco Riva, consigliere ecclesiastico dell’Unione e di suor Bruna Fasan, presidente generale dell’Unione. Lo riferisce oggi il Patriarcato latino. Il nuovo comitato comprende tre sorelle: suor Greta Azzi, della Congregazione delle Suore del Rosario, come presidente, suor Anna Maria, delle Suore Comboniane, come segretaria, e suor Elisabetta, delle Figlie Francescane di S. Elisabetta, che fungerà da economa. Prima dell’inizio delle votazioni, suor Bruna Fasan ha ringraziato i membri del comitato regionale uscente per aver “animato la vita religiosa in questo periodo difficile ed essere state vicino a coloro che erano particolarmente sofferenti”. Ha inoltre invitato tutti ad accogliere le neoelette, che aiuteranno “ad incrementare i contatti fraterni tra i nostri diversi Istituti religiosi. in mutua collaborazione e ricerca comune per vivere sempre meglio la nostra propria consacrazione religiosa e missione apostolica”. Durante i lavori suor Claudia Linati, già segretaria del comitato regionale di Gerusalemme e Palestina, ha presentato il resoconto delle attività svolte a partire dal 2018: assemblee, preghiere e incontri plenari che hanno aiutato a condividere conoscenza e amicizia. La segretaria uscente ha anche sottolineato le difficoltà e le sfide che i religiosi e le religiose hanno dovuto affrontare, come, tra l’altro, la ricerca di orari di incontro convenienti per tutte le comunità e l’epidemia di Covid-19.