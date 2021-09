Diocesi: Alba, morto ieri sera il vescovo emerito Sebastiano Dho. Domani pomeriggio in cattedrale i funerali presieduti da mons. Nosiglia

Ieri sera, martedì 31 agosto, intorno alle 19 è tornato alla Casa del Padre mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito di Alba. Nell’apprendere la notizia il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, ha espresso “profondo cordoglio” insieme con tutto il presbiterio e la diocesi. Sebastiano Dho era nato a Frabosa Sottana nel 1935. Ordinato vescovo nel 1986, nel 1993 divenne vescovo di Alba. Si ritirò nel 2010. È deceduto presso l’istituto delle suore Teresiane di Mondovì dove risiedeva.

“Il vescovo, mons. Marco Brunetti, il vescovo emerito, mons. Giacomo Lanzetti, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate, le associazioni, i movimenti, i gruppi ecclesiali e tutti i fedeli laici della diocesi di Alba si uniscono nella preghiera di suffragio per mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito, grati al Signore per aver donato alla sua Chiesa un pastore zelante e buono, costantemente impegnato ad annunciare, a celebrare e a vivere il Vangelo di Gesù nello stile e nello spirito del Concilio Vaticano II”, si legge sulla “Gazzetta d’Alba”.

La salma sarà esposta a Mondovì Piazza, nella cappella esterna dell’istituto Santa Teresa (via Giolitti 21). Il Rosario sarà recitato stasera, alle ore 18, nella cattedrale di Mondovì Piazza e, alle ore 21, nella cattedrale di Alba.

Le esequie saranno presiedute dall’arcivescovo metropolita di Torino, mons. Cesare Nosiglia, domani, giovedì 2 settembre, alle ore 15.30, nella cattedrale di Alba. La salma verrà tumulata nella cripta dei vescovi nella cattedrale di Alba.