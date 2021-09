Messico: assassinato nella diocesi di Cuernavaca padre José Guadalupe Popoca, parroco di 43 anni. È il terzo sacerdote ucciso dall’inizio dell’anno

Ancora un sacerdote assassinato in Messico. Si tratta di padr, José Guadalupe Popoca Soto, parroco di San Nicola di Bari a Galeana, località del municipio di Zacatepec, nella diocesi di Cuernavaca e nello Stato del Morelos. La notizia è stata data ieri in un video dal vescovo di Cuernavaca, mons. Ramón Castro Castro. Il sacerdote è stato trovato morto nella stessa chiesa parrocchiale. “Con profonda tristezza, ma sempre con speranza e fede in Dio, poniamo nelle Sue mani l’eterno riposo del sacerdote José Guadalupe; che ogni evento ci aiuti a discernere e a confidare di più nel Signore”, ha detto mons. Castro, il quale non ha dato ulteriori particolari sull’accaduto o sulle possibili cause. La magistratura ha in questi primi momenti escluso che si sia trattato di un attacco alla Chiesa cattolica, anche se negli ultimi anni più volte la Chiesa di Cuernavaca è stata sotto attacco da parte dei gruppi criminali, con furti e tentativi di estorsione.

Fonti di Polizia, riportate dalla stampa locale, hanno avanzato l’ipotesi che il sacerdote si sia opposto al furto della sua automobile. Tesi non confermata e poco credibile, in un Paese ad altissimo tasso di violenza come il Messico, dove ben pochi andrebbero a mettere a rischio la propria vita per il “semplice” furto di un’auto. Altre fonti parlano di vari spari esplosi a breve distanza e ciò farebbe pensare a un’esecuzione.

Non solo il vescovo, ma anche numerosi fedeli, che si sono avvicinati al cordone di Polizia, hanno chiesto a gran voce che siano individuati i responsabili e che sia fatta giustizia. Padre Popoca Soto è il terzo sacerdote ucciso in Messico dall’inizio dell’anno.