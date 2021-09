Terremoto Haiti: Salesiani, continua l’azione di supporto alla popolazione colpita

Terremoto Haiti 14 agosto 2021

Continua l’azione di aiuto dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice verso la popolazione colpita dal sisma del 14 agosto scorso. I religiosi e le religiose, riferisce l’agenzia salesiana Ans, sono coinvolti nella distribuzione di cibo e kit sanitari, destinati a un totale di 3.000 famiglie bisognose. Al tempo stesso, stanno dando vita ad un progetto di distribuzione di coperture in plastica e materiali di costruzione, per realizzare rifugi temporanei per 400 nuclei familiari. C’è, inoltre, un progetto per costruire una mensa scolastica e, attualmente, vengono già distribuiti 1.500 pasti giornalieri agli studenti del Centro diocesano salesiano di arti e mestieri (Cdam) e delle scuole vicine. I Salesiani si occupano anche di fornire assistenza psicosociale alle famiglie colpite dal sisma, che hanno perso una persona cara o che sono rimaste ferite. Per circa 700 giovani, infine, è stato avviato un progetto per la formazione tecnica professionale, che sarà di breve durata e che servirà per un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Oltre alla missione per rispondere all’emergenza le suore devono fare fronte anche nella ricostruzione della loro casa a Les Cayes, a sud del Paese, distrutta dal sisma. Una testimonianza della difficile situazione nel Paese arriva da suor Rose Monique Jolicoeur, direttrice uscente della comunità e della scuola di Les Cayes. Racconta che, nonostante il rischio crollo, le suore continuano ad aiutare le persone colpite dal sisma. “Di stare ferme non se ne parla – ha detto –. C’è sempre speranza! La mano di Dio ci ha preservato, perché se il terremoto ci fosse stato alle 8 del mattino, in pieno orario scolastico, sarebbe stato ancora più disastroso”.