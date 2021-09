Diocesi: Melfi-Rapolla-Venosa, domani l’incontro “Transizione ecologica: quale futuro?”

“Transizione ecologica: quale futuro?”: è la domanda che fa da sfondo all’incontro promosso dalla diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, giovedì 2 settembre, alle ore 18, in piazza duomo, a Melfi, con l’invito a difendere “la nostra casa comune”. Ricordando le parole di Papa Francesco – “Siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera umanità” – la diocesi esorta: “L’ambiente è la nostra casa: dobbiamo tutti averne cura!”.

L’appuntamento del 2 settembre sarà aperto da Donatina Allamprese (Ufficio diocesano pastorale del lavoro e legalità). Interverranno Umberto Ronga su “Le transizioni in atto: ecologica, digitale, democratica”; Leonardo Setti, docente di Transizione energetica all’Università di Bologna, su “Le risorse nella transizione ecologica”; padre Alex Zanotelli su “Il grido dei poveri della Terra: l’acqua risorsa di tutti”. Concluderà il vescovo, mons. Ciro Fanelli.