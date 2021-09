Giornali Fisc: “La Fedeltà” (Fossano), una nuova App per leggere il giornale in formato digitale

Le notizie in tempo reale e la versione digitale de “La Fedeltà” in un’unica App. È la novità che arriva con il mese di settembre per tutti i lettori del giornale, aderente alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), in particolare per quanti amano consultare “La Fedeltà” dal proprio smartphone o tablet. “Sono tanti coloro che continuano a preferire la lettura delle notizie su carta, ma le nuove tecnologie stanno cambiando profondamente le modalità con cui ognuno di noi cerca, consulta e legge le notizie – spiega sul proprio sito il giornale Fisc -. E anche chi le produce deve aggiornare la propria offerta, cercando di rispondere alle esigenze di quanti preferiscono avvicinarsi alla lettura de ‘La Fedeltà’ con gli strumenti digitali, in mobilità, per essere costantemente aggiornati”.

Ecco perché da oggi in avanti per leggere il giornale in formato digitale c’è un’App dedicata, “La Fedeltà”: moderna, leggera, intuitiva, con un marchio ben riconoscibile. E con tre mesi di consultazione gratis delle notizie.

Realizzata da Tecnavia, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’editoria digitale, l’App integra la visualizzazione delle notizie di del sito web in tempo reale con la consultazione della versione digitale del giornale.

La nuova App “La Fedeltà” è dotata di un’interfaccia “responsive”, cioè in grado di adattarsi automaticamente in funzione del dispositivo, per una piacevole esperienza di lettura su schermi di tutte le dimensioni. Inoltre, offre la possibilità di condividere articoli, foto e altro sui social network, di selezionare e salvare gli articoli preferiti, di consultare le edizioni anche in modalità di lettura offline… Da ultimo, integra una funzione di lettura automatica tramite assistente vocale.

L’App si può scaricare gratuitamente dal Google Play Store o dall’App Store di Apple, a seconda del dispositivo che si utilizza. Prima di usarla, è richiesta la registrazione di un account (inserendo la propria e-mail e una password). Per farlo, “La Fedeltà” consiglia di accedere da un pc o da un altro dispositivo connesso a internet, con il proprio browser preferito, al link lafedelta-ita.newsmemory.com (sezione “Accedi”). Terminata la procedura di registrazione, si può aprire l’App e fare il login (con e-mail e password).

Con le stesse credenziali si può leggere “La Fedeltà” in edizione digitale anche dallo schermo del pc (o da altri dispositivi connessi a internet), tramite il browser preferito: è sufficiente cliccare su lafedelta-ita.newsmemory.com.