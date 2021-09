Mediterraneo: p. Spadaro a Toscana oggi, “questo è il tempo del dialogo con l’islam”

“Papa Francesco ha compreso che questo è il tempo dell’abbraccio, del conoscersi, dell’incontrarsi. Il passo avanti fatto ad Abu Dhabi nel 2019, con la firma insieme con il grande imam Ahmad Al-Tayyeb del documento sulla Fratellanza umana, è un passo enorme”. Lo dice padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà cattolica”, in un’intervista rilasciata a Toscana oggi. Nel documento, ricorda, “si parla di cittadinanza: questo è un tema molto importante. Tutti siamo cittadini, qualsiasi sia la nostra fede, e tutti possiamo e dobbiamo operare per il bene comune, per il bene di un mondo in cui abitiamo insieme”. Il passo successivo è stato il viaggio in Iraq del marzo scorso: “Francesco non è stato solo a Baghdad, si è recato in regioni caldissime, penso a Mosul che era la capitale dell’Isis. Il Papa ha voluto, come suo stile, toccare con mano le macerie, le ferite. Quello che più mi ha colpito e che probabilmente costituisce il frutto migliore di quel viaggio è che si è aperto un dialogo all’interno del mondo musulmano, tra sunniti e sciiti: un dialogo che non è scontato”. Nell’intervista, anche un riferimento all’incontro che si svolgerà all’inizio del 2022 a Firenze in cui si parlerà di Mediterraneo “frontiera di pace”. “Il Mediterraneo – afferma padre Spadaro – è il luogo in cui si sono sviluppate grandi civiltà e in cui si sono nate le tre religioni monoteiste. Per questo è il luogo perfetto per avviare processi di incontro e di fraternità. Anche se tutto sembra dire il contrario, questo è il tempo del dialogo con l’islam e il Mediterraneo può essere il cuore di questo dialogo. Poi succede, come in questi giorni, che la storia improvvisamente ci risveglia e ci mostra quanto la sfida sia difficile. Ma più la sfida è difficile, più c’è bisogno di camminare su questa strada, che è l’unica percorribile. Sia con i grandi segni che compie il Papa, sia con i piccoli gesti che possiamo realizzare a livello locale”.