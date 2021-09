Germania: Cammino sinodale si riunisce in assemblea a Francoforte. Pubblicata la prima bozza dei documenti in discussione

Confermato l’appuntamento a Francoforte, tra il 30 settembre e il 2 ottobre, per la seconda assemblea del Cammino sinodale della Chiesa cattolica tedesca, avviato a fine 2019 dalla Conferenza episcopale e dal Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk). Dalla grande sala del convento domenicano, si spostano alla fiera di Francoforte i 230 delegati per avere spazio a sufficienza per discutere in presenza la prima bozza dei testi sinodali che da ieri sono disponibili sul sito apposito. La presidenza ha scritto il “preambolo”, che spiega il contesto e il senso del cammino, e una introduzione teologica. Ognuno dei quattro gruppi tematici ha sottoposto il frutto del proprio confronto. Consistente e con molte proposte concrete la riflessione elaborata dal gruppo su “potere e divisione dei poteri nella Chiesa”, mentre sul tema della “vita sacerdotale oggi” c’è per ora solo un “testo di fondo”. Il gruppo su “donne e servizi e ministeri nella Chiesa” ha spalmato la riflessione in tre documenti più operativi, con indicazioni che vanno dalla richiesta che i vescovi tedeschi portino al Sinodo della Chiesa universale l’istanza di “riaprire la riflessione sulle decisioni magisteriali” relative ai servizi e ministeri delle donne nella Chiesa a una riflessione sulla presenza femminile nelle istituzioni teologiche (facoltà, istituti di scienze religiose). Di trenta pagine è la bozza di documento sui temi della morale sessuale, che muove dalla discrepanza tra magistero e vita dei fedeli, ne indaga le origini per poi offrire una rilettura del tema della sessualità.