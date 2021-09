Tutela minori: Avola, il card. Lojudice (Siena) in visita alla sede di Meter. “A don Di Noto ho chiesto di collaborare con la nostra arcidiocesi”

Oggi pomeriggio il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino, ha visitato la sede dell’associazione Meter onlus ad Avola (Siracusa) e anche il Centro polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza. Ad accoglierlo don Fortunato Di Noto, fondatore ed animatore dell’associazione, che da anni è legato al porporato da un rapporto di amicizia e da una fattiva collaborazione per la tutela dei minori fragili. Recentemente, il 15 maggio, è stato proprio il card. Lojudice ad accompagnare l’associazione Meter in udienza da Papa Francesco.

L’arcivescovo di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino in questi giorni sta predicando gli esercizi spirituali al clero della diocesi di Noto guidata da mons. Antonio Staglianò.

La visita al centro di Meter ha avuto come obiettivo quello di conoscere le tante attività che vengono svolte a partire, come ha sottolineato don Fortunato Di Noto, “dalla famiglia che è la chiave di volta e la parte attiva per una corretta azione a favore dell’infanzia e dell’adolescenza”.

“È necessario – ha aggiunto Di Noto – individuare i punti di fragilità e focalizzare l’attenzione sui fattori che permettono alla famiglia di fronteggiare le difficoltà, fornendo strumenti e strategie efficaci”. Nel centro sono attivi anche diversi laboratori (cucina, giardinaggio, sportivo, autonomia domestica).

“La visita a questa vera e propria attività di frontiera, come la definisco io – ha spiegato il card. Lojudice -, è fondamentale per capire ed imparare un metodo che funziona, che parte dalla famiglia e arriva direttamente ai più piccoli, spesso fragili”.

“Prima a Roma e ora anche a Siena – ha aggiunto il porporato – abbiamo intrapreso un cammino di consapevolezza dell’urgenza di essere uniti nella tutela di piccoli e il modello di questo centro potrà essere sicuramente replicato”.

“A don Fortunato – ha concluso il card. Lojudice – ho chiesto di collaborare, a partire da questa meravigliosa esperienza che si fonda sul Vangelo, anche con la nostra arcidiocesi”.