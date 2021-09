Festival economia e spiritualità: a Capannori, Lucca e Prato la sesta edizione per andare oltre la “sindemia”

“Stiamo vivendo una sindemia, un’esperienza che abbraccia gli aspetti sociali, economici e psicologici della nostra vita, per questo è necessario prenderci cura dell’uomo nella sua integralità mentre ci occupiamo di controllare il contagio”. Con questo messaggio è entrata nel vivo, domenica 29 agosto, la sesta edizione del Festival economia e spiritualità, i cui eventi si susseguono anche a settembre tra Capannori, Lucca e Prato, nato da un’idea di padre Guidalberto Bormolini, della comunità religiosa dei Ricostruttori nella preghiera, e di Francesco Poggi.

Si è iniziato con una tre giorni a Capannori – dal 29 al 31 agosto – che ha avuto come protagonisti il cantautore Giovanni Caccamo, il musicista Luca Madonia e il poeta Davide Rondoni insieme con David Riondino. Organizzati dal Comune di Capannori, gli eventi sono stati a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Caccamo, con il suo spettacolo “Parola Tour”, sabato 29 agosto, ha proposto un viaggio nella “bellezza senza tempo”. Lunedì 30 c’è stato l’appuntamento con “La mia storia” di Luca Madonia, mentre c’è la grande poesia dantesca e la ricerca del Paradiso al centro del suggestivo incontro tra il poeta Davide Rondoni e l’artista David Riondino sono stati in programma il 31 agosto.

Oggi il Festival si sposta a Prato, alla Villa del Palco, per celebrare la Giornata della custodia del creato. Intervengono fra gli altri il vescovo Giovanni Nerbini, Teobaldo Vinciguerra, officiale del Dicastero vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale, Michele del Campo (Pastorale sociale diocesi di Prato).

A Lucca, dal 4 settembre, appuntamenti dedicati all’impegno e alla cura con, tra gli altri, i filosofi Marco Guzzi e Luigina Mortari e lo storico Franco Cardini. Appuntamento conclusivo il 10 settembre (ore 21) con il vescovo di Rieti Domenico Pompili, che parlerà di cura e ricostruzione dopo i terremoti dell’anima. La scienza al servizio della cura il tema dell’ultimo incontro condotto da Daniela Lucangeli, il 22 settembre all’auditorium San Romano.