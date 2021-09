Papa Francesco: a Radio Cope, “non mi è mai passato per la testa di dimettermi”

“Non mi è mai passato per la testa… Non so da dove abbiano preso l’idea che mi sarei dimesso!”. Così il Papa, in una intervista rilasciata a Radio Cope, l’emittente della Conferenza episcopale spagnola. “Mi hanno anche detto che la settimana scorsa era di moda”, ha ironizzato Francesco: “Io non ne avevo idea perché qui leggo solo un giornale al mattino, il quotidiano di Roma. Non guardo la televisione. E ricevo, sì, più o meno il resoconto delle notizie del giorno, ma ho scoperto molto più tardi, qualche giorno dopo, che c’era qualcosa sulle mie dimissioni. Ogni volta che un Papa è malato c’è sempre una brezza o un uragano di Conclave”. “Sono ancora vivo”, la risposta alla domanda sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento al colon. A “salvargli la vita”, ha rivelato Francesco, è stato un infermiere del servizio sanitario della Santa Sede, “un uomo con oltre 30 anni esperienza”, che ha insistito perché si operasse: “Mi ha salvato la vita! Mi ha detto: ‘Deve fare un’operazione’”. E questo, nonostante il parere contrario di alcuni che suggerivano invece una cura “con gli antibiotici”. Ora, proprio grazie all’intervento, il Santo Padre può fare una vita “totalmente normale”, mantenendo i ritmi fitti della sua agenda, compreso l’imminente viaggio in Ungheria e Slovacchia: “Posso mangiare tutto”, prendendo “i medicinali adeguati”.