Diocesi: Vicenza, il 3 settembre la commemorazione della visita di Giovanni Paolo II

Ci sarà anche il vescovo Beniamino Pizziol venerdì prossimo, 3 settembre, alle 20.30 al santuario di Monte Berico per la serata commemorativa organizzata dai Servi di Maria in collaborazione con la diocesi per ricordare la storica visita di Papa Giovanni Paolo II a Vicenza (7-8 settembre 1991). Un evento rimasto nel cuore di tutti i vicentini e che sarà ripercorso venerdì sera – informa la diocesi – grazie al racconto di alcuni testimoni diretti che all’epoca seguirono da vicino la visita del Pontefice o collaborarono alla sua organizzazione, come don Lucio Mozzo, padre Antonio Santini, il fotografo Gennaro Borracino, don Nico Dal Molin e alcuni giovani che dialogarono con il Papa nell’incontro allo stadio Menti. Proprio venerdì sera sarà accolta in basilica a Monte Berico anche una reliquia di San Giovanni Paolo II e che rimarrà poi stabilmente in santuario a memoria di quella visita e per la devozione dei fedeli e dei pellegrini. Mons. Pizziol invita tutti a rileggere anche i testi dei dieci discorsi tenuti in quei due giorni da Giovanni Paolo II nei luoghi più significativi della città: “Sono davvero interessanti per capire la situazione della Chiesa e della società vicentina di quell’epoca – afferma – e conservano tratti di incredibile attualità, come quell’invito rivolto ai giovani allo stadio a coltivare maggiormente la propria interiorità”. Il settimanale diocesano La Voce dei Berici in uscita questa settimana dedica un approfondimento proprio alle parole rivolte da Giovanni Paolo II ai vicentini nelle tappe della sua visita: in piazza dei Signori, a Monte Berico, dalle Dorotee, dalle Carmelitane, all’Ospedale San Bortolo, al Teatro Olimpico, in cattedrale, a Parco Querini, dai Filippini, allo Stadio Menti. La serata del 3 settembre sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb, TeleChiara e sul canale YouTube “Diocesi di Vicenza”.