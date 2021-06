Paesi Bassi: allentamenti restrizioni anche per celebrazioni a partire dal 5 giugno. Vescovi, ammessi da 50 a 250 fedeli, con prenotazione e senza cori

A partire dal 5 giugno, per le celebrazioni nelle chiese dei Paesi Bassi potranno radunarsi 50 persone e non più 30 come fino ad ora. Lo dice una nota dei vescovi che scrivono: “L’evoluzione dei dati sui contagi offre l’opportunità di aumentare il numero massimo di fedeli che possono partecipare a una celebrazione”. Il numero preciso dipenderà comunque dalle dimensioni dell’edificio: le chiese, che di solito possono contenere fino a 1.000 persone, ne potranno ammettere un massimo di 250. Resta però in vigore il metro e mezzo di distanza, i posti su prenotazione, le mascherine, il divieto del canto corale (ad eccezione del canto dei bambini fino a 12 anni), che potrebbe essere reintrodotto con il nuovo allentamento previsto per il 30 giugno. “Le parrocchie e i loro fedeli hanno fatto molta strada insieme”, in questo tempo di assenza di celebrazioni, “e ora stanno entrando in un tempo in cui possono nuovamente celebrare insieme l’Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana”, concludono i vescovi: “Questo ci riempie di gratitudine e gioia”.