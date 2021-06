Sanità: Banco Farmaceutico e Ospedale Cottolengo insieme nel progetto “recupero farmaci validi”

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, Associazione Banco Farmaceutico Torino OdV e Ospedale Cottolengo di Torino hanno firmato questa mattina una convenzione che prevede la collaborazione nel progetto “recupero farmaci validi” non scaduti e la condivisione del programma informatico “Banco Farmaceutico Online”, finalizzato alla gestione e tracciabilità dei farmaci e di altri prodotti sanitari, quali dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, materiale da medicazione, integratori. Il progetto prevede la raccolta e il riutilizzo di farmaci non scaduti, con almeno 8 mesi di validità, correttamente conservati nella loro confezione primaria e secondaria originale integra, allo scopo di contrastare lo spreco e attivare così un virtuoso canale di risparmio, di evitare le conseguenze negative prodotte sull’ambiente dallo smaltimento dei medicinali e aiutare le persone che non accedono alle cure per ragioni economiche. In base alla convenzione firmata oggi, anche l’Ospedale Cottolengo partecipa al recupero dei farmaci validi, sia nella fase di recupero dei farmaci e di altri prodotti sanitari, sia nel loro utilizzo.

In alcuni periodi il quantitativo di farmaci validi raccolti da Banco Farmaceutico Torino è risultato superiore alla domanda degli enti di beneficienza convenzionati: tale eccedenza sarà destinata anche all’Ospedale Cottolengo. Allo stesso modo, qualora risultassero eccedenze nei farmaci raccolti dall’Ospedale Cottolengo, verranno destinate agli enti benefici convenzionati con Banco Farmaceutico Torino.