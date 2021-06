Diocesi: Matera, oggi nell’Ospedale Madonna delle Grazie inaugurazione di uno sportello d’ascolto per il personale sanitario

Verrà inaugurato oggi, giovedì 3 giugno, presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un nuovo sportello di ascolto nell’ambito del progetto “Parlami, ti ascolto”. L’iniziativa, già attiva da mesi presso la sede cittadina del Movimento Famiglia e Vita, è promossa dal Servizio diocesano di ascolto, sostegno e accompagnamento al tempo del Covid-19. L’inaugurazione, in programma alle 10, prevede una preghiera nella cappella dell’ospedale presieduta dall’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e, a seguire, la benedizione dello Sportello di ascolto, ubicato al piano terra nei pressi della stessa cappella. Grazie anche alla sensibilità della Direzione sanitaria, viene spiegato, nelle giornate di venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, il personale sanitario potrà usufruire di questo servizio con la presenza di una psicologa e di un sacerdote che è anche consulente familiare.

Lo Sportello di ascolto, in collaborazione con la cappellania dell’Ospedale, “vuole essere – conclude la nota – un segno di vicinanza e di gratitudine verso quanti, in condizioni spesso molto difficili, lavorano per curare e strappare a morte sicura tante vite umane colpite dalla pandemia”.