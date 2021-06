Diocesi: L’Aquila, 6 giugno celebrazione diocesana del Corpus Domini

Domenica prossima 6 giugno (alle ore 18.30) nella Basilica di San Bernardino da Siena a L’Aquila si svolgerà la celebrazione diocesana del Corpus Domini. La Messa, riferisce l’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi, sarà presieduta dal cardinale arcivescovo Giuseppe Petrocchi. Al termine della celebrazione, non potendosi svolgere la processione eucaristica per le vie della città, in osservanza alla normativa anti-Covid19 e alle disposizioni diocesane, l’arcivescovo impartirà la benedizione alla Città con il Santissimo Sacramento.